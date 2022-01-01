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Intel Core i5 11600KF против i3 12100

Intel Core i5 11600KF
VS
Intel Core i3 12100
Intel Core i5 11600KF
Intel Core i3 12100

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 11600KF на 3.9 ГГц или i3 12100 с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100 and 11600KF
Причины выбрать Intel Core i5 11600KF
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 52% ниже чем у Core i5 11600KF пиковое энергопотребление – 60 vs 125 Ватт
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 11600KF +39%
11185
Core i3 12100
8052
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 11600KF +35%
19554
Core i3 12100
14476
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11600KF и i3 12100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Alder Lake-S
Номер модели i5-11600KF i3-12100
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 3.9 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 60 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 730
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1400 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 48
ROPs - 24
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 11600KF
н/д
Core i3 12100
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11600KF Сайт Intel Core i3 12100
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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