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Intel Core i5 11600KF против i5 10400F

Intel Core i5 11600KF
VS
Intel Core i5 10400F
Intel Core i5 11600KF
Intel Core i5 10400F

Что лучше: Intel Core i5 11600KF на 3.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i5 10400F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10400F and 11600KF
Причины выбрать Intel Core i5 11600KF
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 60% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1765 и 1101 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10400F
  • На 48% ниже чем у Core i5 11600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 11600KF и i5 10400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 16 марта 2021 1 мая 2020
Цена в момент релиза - 157 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake
Номер модели i5-11600KF i5-10400F
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.9 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 11600KF Сайт Intel Core i5 10400F
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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