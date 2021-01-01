Intel Core i5 11600KF против i5 11600
Что лучше: Intel Core i5 11600KF на 3.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i5 11600 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11600KF
- Разблокированный множитель
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11600
- На 48% ниже чем у Core i5 11600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
589
Cinebench R20 (многоядерный)
4199
Passmark CPU (одноядерный)
3353
Passmark CPU (многоядерный)
18623
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 11600KF +8%
1688
1569
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 11600KF +30%
7923
6103
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|16 марта 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i5-11600KF
|i5-11600
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.9 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|28x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11600KF
|Сайт Intel Core i5 11600
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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