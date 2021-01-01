Intel Core i5 11600KF против i5 11600K
Что лучше: Intel Core i5 11600KF на 3.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i5 11600K на 3.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics 32
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
589
Cinebench R20 (многоядерный)
4199
Geekbench 5 (одноядерный)
1688
1695
Geekbench 5 (многоядерный)
7923
Core i5 11600K +1%
8022
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|1 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i5-11600KF
|i5-11600K
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel Iris Xe Graphics 32
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.9 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|39x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 11600KF
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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