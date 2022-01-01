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Intel Core i5 1230U против i3 1110G4

Intel Core i5 1230U
VS
Intel Core i3 1110G4
Intel Core i5 1230U
Intel Core i3 1110G4

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1230U на 1.0 ГГц или i3 1110G4 с 2-ядрами на 1.5-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1110G4 and 1230U
Причины выбрать Intel Core i5 1230U
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ LPDDR5-5200
  • На 40% ниже чем у Core i3 1110G4 пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1640 и 1144 балла
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1230U +58%
3113
Core i3 1110G4
1973
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1230U +207%
10490
Core i3 1110G4
3417
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1230U +44%
1630
Core i3 1110G4
1133
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1230U +259%
6731
Core i3 1110G4
1875
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1230U и i3 1110G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Tiger Lake UP4
Номер модели i5-1230U i3-1110G4
Сокет BGA-1781 BGA-1598
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) UHD Graphics Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 10 2
Количество потоков 12 4
Частота 1.0 ГГц 1.5-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 10x 15-25x
Скорость шины - 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics Xe Graphics G4
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 850 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 640 384
TMUs 40 24
ROPs 20 12
Вычислительные блоки 80 48
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1230U
1.41 терафлопс
Core i3 1110G4
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1230U Сайт Intel Core i3 1110G4
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 14 16

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Комментарии

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