Intel Core i5 1230U против i3 1210U
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1230U на 1.0 ГГц или i3 1210U с 6-ядрами на 1.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1230U
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1640 и 1434 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1307
Cinebench R23 (многоядерный)
4373
Passmark CPU (одноядерный)
3113
Passmark CPU (многоядерный)
10490
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1230U +15%
1630
1420
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1230U +56%
6731
4317
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-U
|Alder Lake-U
|Номер модели
|i5-1230U
|i3-1210U
|Сокет
|BGA-1781
|BGA-1781
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|UHD Graphics (64EU)
Производительность
|Количество ядер
|10
|6
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|1.0 ГГц
|1.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|10x
|10x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|10МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|9 Вт
|9 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|850 МГц
|850 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|512
|TMUs
|40
|32
|ROPs
|20
|16
|Вычислительные блоки
|80
|64
|TGP
|15 Вт
|45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1230U
|Сайт Intel Core i3 1210U
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|14
|14
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