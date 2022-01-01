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Intel Core i5 1235U против AMD Ryzen 3 3250U

Intel Core i5 1235U
VS
AMD Ryzen 3 3250U
Intel Core i5 1235U
AMD Ryzen 3 3250U

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1235U на 1.3 ГГц или AMD Ryzen 3 3250U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3250U and 1235U
Причины выбрать Intel Core i5 1235U
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • На 87% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1578 и 845 баллов
  • На 40% ниже чем у Ryzen 3 3250U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1235U +228%
6494
Ryzen 3 3250U
1981
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1235U +84%
3336
Ryzen 3 3250U
1813
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1235U +244%
13538
Ryzen 3 3250U
3931
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1235U +284%
6070
Ryzen 3 3250U
1582
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1235U и AMD Ryzen 3 3250U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Zen+
Номер модели i5-1235U -
Сокет BGA-1744 FP5
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 3

Производительность

Количество ядер 10 2
Количество потоков 12 4
Частота 1.3 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13x 26x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.94 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 12-25 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 3
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 640 192
TMUs 40 12
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 3
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 1235U
1.41 терафлопс
Ryzen 3 3250U
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1235U Сайт AMD Ryzen 3 3250U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 8

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Комментарии

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