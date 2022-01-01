Intel Core i5 1235U против AMD Ryzen 7 3750H
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1235U на 1.3 ГГц или AMD Ryzen 7 3750H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1235U
- Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 6 физических ядер больше
- На 57% ниже чем у Ryzen 7 3750H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- На 87% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1578 и 846 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1235U +69%
1526
904
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1235U +59%
6494
4089
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1235U +59%
3336
2102
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1235U +64%
13538
8268
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1235U +87%
1590
851
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1235U +82%
6070
3332
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-U
|Picasso
|Номер модели
|i5-1235U
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP5
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon RX Vega 10
Производительность
|Количество ядер
|10
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|1.3 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|13x
|23x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|12-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon RX Vega 10
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|640
|TMUs
|40
|40
|ROPs
|20
|8
|Вычислительные блоки
|80
|10
|TGP
|15 Вт
|10 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1235U
|Сайт AMD Ryzen 7 3750H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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