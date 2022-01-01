Главная > Сравнения CPU > Core i5 1235U vs Ryzen 7 4800H

Intel Core i5 1235U против AMD Ryzen 7 4800H

Intel Core i5 1235U
VS
AMD Ryzen 7 4800H
Intel Core i5 1235U
AMD Ryzen 7 4800H

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1235U на 1.3 ГГц или AMD Ryzen 7 4800H с 8-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800H and 1235U
Причины выбрать Intel Core i5 1235U
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
  • На 72% ниже чем у Ryzen 7 4800H пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1578 и 1197 баллов
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1235U +21%
1526
Ryzen 7 4800H
1262
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1235U
6494
Ryzen 7 4800H +72%
11185
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1235U +26%
3336
Ryzen 7 4800H
2639
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1235U
13538
Ryzen 7 4800H +41%
19044
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1235U +33%
1590
Ryzen 7 4800H
1198
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1235U
6070
Ryzen 7 4800H +19%
7194
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1235U и AMD Ryzen 7 4800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Zen 2
Номер модели i5-1235U -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 12 16
Частота 1.3 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13x 29x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 640 448
TMUs 40 28
ROPs 20 7
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1235U
1.41 терафлопс
Ryzen 7 4800H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1235U Сайт AMD Ryzen 7 4800H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (28.6%)
5 (71.4%)
Всего проголосовало: 7

Конкуренты

1. Intel Core i5 1135G7 vs Intel Core i5 1235U
2. AMD Ryzen 7 5700U vs Intel Core i5 1235U
3. Intel Core i3 1215U vs Intel Core i5 1235U
4. Intel Core i5 1240P vs Intel Core i5 1235U
5. Intel Core i5 1245U vs Intel Core i5 1235U
6. Intel Core i7 12700H vs AMD Ryzen 7 4800H
7. Intel Core i5 11400H vs AMD Ryzen 7 4800H
8. Intel Core i5 12500H vs AMD Ryzen 7 4800H
9. AMD Ryzen 5 6600H vs AMD Ryzen 7 4800H
10. Intel Core i7 1260P vs AMD Ryzen 7 4800H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 4800H или Intel Core i5 1235U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры