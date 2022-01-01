Intel Core i5 1235U против AMD Ryzen 7 4800H
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1235U на 1.3 ГГц или AMD Ryzen 7 4800H с 8-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1235U
- Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
- На 72% ниже чем у Ryzen 7 4800H пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1578 и 1197 баллов
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1235U +21%
1526
1262
Cinebench R23 (многоядерный)
6494
Ryzen 7 4800H +72%
11185
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1235U +26%
3336
2639
Passmark CPU (многоядерный)
13538
Ryzen 7 4800H +41%
19044
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1235U +33%
1590
1198
Geekbench 5 (многоядерный)
6070
Ryzen 7 4800H +19%
7194
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-U
|Zen 2
|Номер модели
|i5-1235U
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP6
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|1.3 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|13x
|29x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1600 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|448
|TMUs
|40
|28
|ROPs
|20
|7
|Вычислительные блоки
|80
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1235U
|Сайт AMD Ryzen 7 4800H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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