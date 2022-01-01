Intel Core i5 1235U против Apple M1 Max
Что лучше: Intel Core i5 1235U на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или Apple M1 Max на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 1235U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
99
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
66
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
95
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
88
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1235U
- На 50% ниже чем у M1 Max пиковое энергопотребление – 15 vs 30 Ватт
- На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Max
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1778 и 1470 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
12465
Passmark CPU (одноядерный)
3366
M1 Max +15%
3876
Passmark CPU (многоядерный)
11126
M1 Max +105%
22860
Geekbench 5 (одноядерный)
1483
M1 Max +21%
1795
Geekbench 5 (многоядерный)
4066
M1 Max +214%
12762
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|7 мая 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake-U
|-
|Номер модели
|i5-1235U
|-
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M1 Max GPU (32-core)
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|12
|10
|Частота
|1.3 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|13x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|57 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|4096
|TMUs
|40
|256
|ROPs
|20
|128
|Вычислительные блоки
|80
|-
|TGP
|15 Вт
|60 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|8
|Макс. пропускная способность
|-
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1235U
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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