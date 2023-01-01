Главная > Сравнения CPU > Core i5 1235U vs M2 Pro

Intel Core i5 1235U против Apple M2 Pro

Intel Core i5 1235U
VS
Apple M2 Pro
Intel Core i5 1235U
Apple M2 Pro

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1235U на 1.3 ГГц или Apple M2 Pro с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 1235U
Причины выбрать Intel Core i5 1235U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v6 – 2674 и 2067 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравнение производительности процессоров в различных задачах
CPU:
Core i5 1235U
vs
M2 Pro

Cinebench R23

Кроссплатформенный бенчмарк для процессоров высокой производительности
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1235U
1644
M2 Pro +2%
1672
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1235U
6630
M2 Pro +126%
14984
Добавить ваши результаты Cinebench

GeekBench v6

Новая версия GeekBench имитирует функции, которые часто встречаются в реальных приложениях
Geekbench 6 (одноядерный)
Core i5 1235U
2067
M2 Pro +29%
2674
Geekbench 6 (многоядерный)
Core i5 1235U
6634
M2 Pro +84%
12222
File compression 735.6 MB/sec 1480 MB/sec
Clang compilation 48.3 Klines/sec 98.8 Klines/sec
HTML 5 Browser 209.8 pages/sec 292.7 pages/sec
PDF Renderer 220.8 Mpixels/sec 316.7 Mpixels/sec
Text processing 203.8 pages/sec 263.2 pages/sec
Background blur 28 images/sec 47.1 images/sec
Photo processing 45.6 images/sec 112.8 images/sec
Ray tracing 4.96 Mpixels/sec 14.4 Mpixels/sec
Источники: GeekBench [1], [2]

PassMark

Синтетический тест, который фокусируется на вычислительной производительности
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1235U
3295
M2 Pro +25%
4135
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1235U
13661
M2 Pro +93%
26382
Integer math 51.8 GOps/sec 58.5 GOps/sec
Floating point math 34.7 GOps/sec 74.4 GOps/sec
Find prime numbers 38M Primes/sec 362M Primes/sec
Random string sorting 18M Strings/sec 42.1M Strings/sec
Data encryption 9.8 GBytes/sec 15.9 GBytes/sec
Data compression 153 MBytes/sec 340.3 MBytes/sec
Physics 749 Frames/sec 3657 Frames/sec
Extended instructions 8.5B Matrices/sec 12.2B Matrices/sec
Источники: PassMark [3], [4]

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1235U и Apple M2 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 23 февраля 2022 17 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake Apple M2
Номер модели i5-1235U -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 8
Потоков 4 8
Частота 1.3 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 0.9 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 12
Количество потоков 12 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 13x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 40 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 640 2432
TMUs 40 152
ROPs 20 76
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 35 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 1235U
1.41 терафлопс
M2 Pro
6.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-4800
- DDR4-3200
- LPDDR5-5200
- LPDDR4x-4267		 - LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1235U -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. M1 Max или M2 Pro
2. Core i9 13900K или M2 Pro
3. Core i9 13900H или M2 Pro
4. M1 Pro или M2 Pro
5. Apple M2 или M2 Pro
6. Ryzen 5 7520U или Core i5 1235U
7. Core i5 1135G7 или Core i5 1235U
8. Ryzen 5 5625U или Core i5 1235U
9. Core i5 1335U или Core i5 1235U
10. Ryzen 5 7530U или Core i5 1235U
Сравнить другие CPU (580+)

Комментарии

А что выберете вы: Apple M2 Pro или Intel Core i5 1235U?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры