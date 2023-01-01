Intel Core i5 1235U против Apple M2 Pro
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1235U на 1.3 ГГц или Apple M2 Pro с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
84
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
51
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
96
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
100
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
74
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1235U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
Причины выбрать Apple M2 Pro
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v6 – 2674 и 2067 баллов
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмаркахСравнение производительности процессоров в различных задачах
CPU:
vs
Cinebench R23
Cinebench R23 (одноядерный)
1644
M2 Pro +2%
1672
Cinebench R23 (многоядерный)
6630
M2 Pro +126%
14984
GeekBench v6
Geekbench 6 (одноядерный)
2067
M2 Pro +29%
2674
Geekbench 6 (многоядерный)
6634
M2 Pro +84%
12222
|File compression
|735.6 MB/sec
|1480 MB/sec
|Clang compilation
|48.3 Klines/sec
|98.8 Klines/sec
|HTML 5 Browser
|209.8 pages/sec
|292.7 pages/sec
|PDF Renderer
|220.8 Mpixels/sec
|316.7 Mpixels/sec
|Text processing
|203.8 pages/sec
|263.2 pages/sec
|Background blur
|28 images/sec
|47.1 images/sec
|Photo processing
|45.6 images/sec
|112.8 images/sec
|Ray tracing
|4.96 Mpixels/sec
|14.4 Mpixels/sec
PassMark
Passmark CPU (одноядерный)
3295
M2 Pro +25%
4135
Passmark CPU (многоядерный)
13661
M2 Pro +93%
26382
|Integer math
|51.8 GOps/sec
|58.5 GOps/sec
|Floating point math
|34.7 GOps/sec
|74.4 GOps/sec
|Find prime numbers
|38M Primes/sec
|362M Primes/sec
|Random string sorting
|18M Strings/sec
|42.1M Strings/sec
|Data encryption
|9.8 GBytes/sec
|15.9 GBytes/sec
|Data compression
|153 MBytes/sec
|340.3 MBytes/sec
|Physics
|749 Frames/sec
|3657 Frames/sec
|Extended instructions
|8.5B Matrices/sec
|12.2B Matrices/sec
Технические характеристикиСписок полных технических характеристик Intel Core i5 1235U и Apple M2 Pro
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|17 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i5-1235U
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
Процессор
|Ядер
|2
|8
|Потоков
|4
|8
|Частота
|1.3 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|-
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|8
|4
|Частота
|0.9 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.3 ГГц
|-
|Количество ядер
|10
|12
|Количество потоков
|12
|12
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|13x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|40 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|30 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|55 Вт
|-
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|2432
|TMUs
|40
|152
|ROPs
|20
|76
|Вычислительные блоки
|80
|-
|TGP
|15 Вт
|35 Вт
|Макс. разрешение
|-
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-4800
- DDR4-3200
- LPDDR5-5200
- LPDDR4x-4267
|- LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1235U
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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