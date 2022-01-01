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Intel Core i5 1235U против i3 1125G4

Intel Core i5 1235U
VS
Intel Core i3 1125G4
Intel Core i5 1235U
Intel Core i3 1125G4

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1235U на 1.3 ГГц или i3 1125G4 с 4-ядрами на 0.9-2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1125G4 and 1235U
Причины выбрать Intel Core i5 1235U
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 46% ниже чем у Core i3 1125G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1578 и 1166 баллов
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1235U +31%
1526
Core i3 1125G4
1161
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1235U +26%
6494
Core i3 1125G4
5154
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1235U +32%
3336
Core i3 1125G4
2534
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1235U +36%
13538
Core i3 1125G4
9973
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1235U +36%
1590
Core i3 1125G4
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1235U +55%
6070
Core i3 1125G4
3904
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1235U и i3 1125G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Tiger Lake UP4
Номер модели i5-1235U i3-1125G4
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) UHD Graphics Xe G4

Производительность

Количество ядер 10 4
Количество потоков 12 8
Частота 1.3 ГГц 0.9-2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13x 9-20x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics Xe G4
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 640 384
TMUs 40 24
ROPs 20 12
Вычислительные блоки 80 48
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1235U
1.41 терафлопс
Core i3 1125G4
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1235U Сайт Intel Core i3 1125G4
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Конкуренты

1. Intel Core i5 1235U или i7 1165G7
2. Intel Core i5 1235U или AMD Ryzen 5 5500U
3. Intel Core i5 1235U или i5 12500H
4. Intel Core i5 1235U или i7 1260P
5. Intel Core i5 1235U или i7 1255U
6. Intel Core i3 1125G4 или i5 1135G7
7. Intel Core i3 1125G4 или i3 1115G4
8. Intel Core i3 1125G4 или Pentium Gold 7505

Комментарии

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