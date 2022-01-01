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Intel Core i5 1235U против i5 10300H

Intel Core i5 1235U
VS
Intel Core i5 10300H
Intel Core i5 1235U
Intel Core i5 10300H

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1235U на 1.3 ГГц или i5 10300H с 4-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10300H and 1235U
Причины выбрать Intel Core i5 1235U
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • На 67% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1456 и 1176 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1235U +29%
1438
Core i5 10300H
1119
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1235U +36%
3522
Core i5 10300H
2596
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1235U +66%
14266
Core i5 10300H
8609
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1235U +23%
1446
Core i5 10300H
1176
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1235U +51%
5690
Core i5 10300H
3765
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1235U и i5 10300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 2 апреля 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Comet Lake-H
Номер модели i5-1235U i5-10300H
Сокет BGA-1744 BGA-1440
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 10 4
Количество потоков 12 8
Частота 1.3 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13x 25x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1050 МГц
Шейдерные блоки 640 192
TMUs 40 24
ROPs 20 3
Вычислительные блоки 80 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 1235U
1.41 терафлопс
Core i5 10300H
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1235U Сайт Intel Core i5 10300H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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