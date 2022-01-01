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Intel Core i5 1235U против i5 11400H

Intel Core i5 1235U
VS
Intel Core i5 11400H
Intel Core i5 1235U
Intel Core i5 11400H

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1235U на 1.3 ГГц или i5 11400H с 6-ядрами на 2.2-2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400H and 1235U
Причины выбрать Intel Core i5 1235U
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 67% ниже чем у Core i5 11400H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1235U
1438
Core i5 11400H +21%
1737
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1235U
5071
Core i5 11400H +83%
9255
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1235U +16%
3522
Core i5 11400H
3048
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1235U
14266
Core i5 11400H +12%
15987
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1235U
5690
Core i5 11400H +11%
6325
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1235U и i5 11400H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 11 мая 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Tiger Lake H45
Номер модели i5-1235U i5-11400H
Сокет BGA-1744 BGA-1787
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 12 12
Частота 1.3 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13x 22-27x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 640 128
TMUs 40 16
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 16
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1235U
1.41 терафлопс
Core i5 11400H
0.382 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1235U Сайт Intel Core i5 11400H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Ryzen 5 5500U или Core i5 1235U
2. Apple M1 или Core i5 1235U
3. Ryzen 5 6600U или Core i5 1235U
4. Core i7 1250U или Core i5 1235U
5. Core i5 1245U или Core i5 1235U
6. Ryzen 5 5600H или Core i5 11400H
7. Core i7 11800H или Core i5 11400H
8. Core i5 12500H или Core i5 11400H
9. Apple M2 или Core i5 11400H
10. Core i5 10500H или Core i5 11400H

Комментарии

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