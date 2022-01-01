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Intel Core i5 12400 против AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5 12400
VS
AMD Ryzen 5 2600
Intel Core i5 12400
AMD Ryzen 5 2600

Что лучше: Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 5 2600 на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2600 and 12400
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Появился на 3 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 33.09 ГБ/c (76%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 73% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1682 и 971 балл
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.9 ГГц)
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400 +69%
1718
Ryzen 5 2600
1014
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400 +69%
12036
Ryzen 5 2600
7132
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400 +58%
3578
Ryzen 5 2600
2264
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400 +50%
19952
Ryzen 5 2600
13272
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400 +73%
1693
Ryzen 5 2600
976
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400 +54%
8432
Ryzen 5 2600
5459
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400 и AMD Ryzen 5 2600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 11 сентября 2018
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen+
Номер модели i5-12400 -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.5 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 12400
0.35 терафлопс
Ryzen 5 2600
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400 Сайт AMD Ryzen 5 2600
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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