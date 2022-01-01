Intel Core i5 12400 против AMD Ryzen 5 2600
Что лучше: Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 5 2600 на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
60
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
34
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
52
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
54
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12400
- Появился на 3 года и 5 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- На 33.09 ГБ/c (76%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 73% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1682 и 971 балл
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
- На 13% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.9 ГГц)
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400 +69%
1718
1014
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400 +69%
12036
7132
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400 +58%
3578
2264
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400 +50%
19952
13272
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400 +73%
1693
976
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400 +54%
8432
5459
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|11 сентября 2018
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Zen+
|Номер модели
|i5-12400
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|48
|-
|ROPs
|24
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12400
|Сайт AMD Ryzen 5 2600
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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