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Intel Core i5 12400 против AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5 12400
VS
AMD Ryzen 5 3600
Intel Core i5 12400
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 5 3600 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 12400
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1730 и 1234 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400 +31%
1694
Ryzen 5 3600
1298
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400 +27%
11963
Ryzen 5 3600
9452
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400 +39%
3557
Ryzen 5 3600
2561
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400 +10%
19526
Ryzen 5 3600
17831
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400 +40%
1726
Ryzen 5 3600
1230
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400 +29%
8751
Ryzen 5 3600
6785
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400 и AMD Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 7 июля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Matisse
Номер модели i5-12400 -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 12400
0.35 терафлопс
Ryzen 5 3600
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400 Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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