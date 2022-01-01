Главная > Сравнения CPU > Core i5 12400 vs Ryzen 7 3800XT

Intel Core i5 12400 против AMD Ryzen 7 3800XT

Intel Core i5 12400
VS
AMD Ryzen 7 3800XT
Intel Core i5 12400
AMD Ryzen 7 3800XT

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 7 3800XT с 8-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3800XT and 12400
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 3800XT пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1730 и 1352 балла
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3800XT
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400 +26%
1700
Ryzen 7 3800XT
1354
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400
11948
Ryzen 7 3800XT +8%
12912
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400 +25%
3552
Ryzen 7 3800XT
2846
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400
19671
Ryzen 7 3800XT +20%
23691
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400 +28%
1723
Ryzen 7 3800XT
1350
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400 и AMD Ryzen 7 3800XT

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 7 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 2
Номер модели i5-12400 -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Нет

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.5 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 39x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 12400
0.35 терафлопс
Ryzen 7 3800XT
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400 Сайт AMD Ryzen 7 3800XT
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 24

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i5 12400 или Core i7 10700K
2. Core i5 12400 или Ryzen 7 5800X
3. Core i5 12400 или Core i5 10400
4. Core i5 12400 или Core i9 11900K
5. Core i5 12400 или Core i5 12600K
6. Ryzen 7 3800XT или Ryzen 5 3600
7. Ryzen 7 3800XT или M1 Max
8. Ryzen 7 3800XT или Core i7 10700K
9. Ryzen 7 3800XT или Ryzen 5 3600XT
10. Ryzen 7 3800XT или Core i9 9900K

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 3800XT или Intel Core i5 12400?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры