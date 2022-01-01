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Intel Core i5 12400 против AMD Ryzen 7 6800H

Intel Core i5 12400
VS
AMD Ryzen 7 6800H
Intel Core i5 12400
AMD Ryzen 7 6800H

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800H and 12400
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1682 и 1513 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • На 31% ниже чем у Core i5 12400 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400 +14%
1718
Ryzen 7 6800H
1501
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400
12036
Ryzen 7 6800H +9%
13148
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400 +11%
1693
Ryzen 7 6800H
1522
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400
8432
Ryzen 7 6800H +11%
9347
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400 и AMD Ryzen 7 6800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rembrandt
Номер модели i5-12400 -
Сокет LGA-1700 FP7
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.5 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 32x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 192 768
TMUs 48 48
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 24 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 12400
0.35 терафлопс
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ -
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400 Сайт AMD Ryzen 7 6800H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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