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Intel Core i5 12400 против AMD Ryzen 7 7700X

Intel Core i5 12400
VS
AMD Ryzen 7 7700X
Intel Core i5 12400
AMD Ryzen 7 7700X

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 7 7700X с 8-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700X and 12400
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 7700X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 22 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2209 и 1623 балла
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 23% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400
1700
Ryzen 7 7700X +16%
1965
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400
11966
Ryzen 7 7700X +61%
19307
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400
1615
Ryzen 7 7700X +36%
2204
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400
8696
Ryzen 7 7700X +65%
14370
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400 и AMD Ryzen 7 7700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Raphael
Номер модели i5-12400 -
Сокет LGA-1700 AM5
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.5 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 5.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 45x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 40МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 AMD Radeon Graphics
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 12400
0.35 терафлопс
Ryzen 7 7700X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400 Сайт AMD Ryzen 7 7700X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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