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Intel Core i5 12400 против AMD Ryzen 7 Pro 4750G

Intel Core i5 12400
VS
AMD Ryzen 7 Pro 4750G
Intel Core i5 12400
AMD Ryzen 7 Pro 4750G

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 7 Pro 4750G с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4750G and 12400
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 33.09 ГБ/c (76%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1682 и 1217 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 4750G
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400 и AMD Ryzen 7 Pro 4750G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 21 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 2
Номер модели i5-12400 -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Radeon Vega 8
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 2100 МГц
Шейдерные блоки 192 512
TMUs 48 32
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 24 8
TGP 15 Вт 65 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12400
0.35 терафлопс
Ryzen 7 Pro 4750G
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400 Сайт AMD Ryzen 7 Pro 4750G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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