Intel Core i5 12400 против AMD Ryzen 7 Pro 4750G
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 7 Pro 4750G с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12400
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- На 33.09 ГБ/c (76%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1682 и 1217 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 4750G
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400 +29%
1718
1332
Cinebench R23 (многоядерный)
12036
12979
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400 +32%
3578
2716
Passmark CPU (многоядерный)
19952
20695
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400 +39%
1693
1217
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400 +8%
8432
7820
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|21 июля 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Zen 2
|Номер модели
|i5-12400
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|2.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|Radeon Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|2100 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|512
|TMUs
|48
|32
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|24
|8
|TGP
|15 Вт
|65 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12400
|Сайт AMD Ryzen 7 Pro 4750G
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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