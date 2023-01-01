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Intel Core i5 12400 против AMD Ryzen 9 5980HX

Intel Core i5 12400
VS
AMD Ryzen 9 5980HX
Intel Core i5 12400
AMD Ryzen 9 5980HX

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 5980HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5980HX and 12400
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2048 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5980HX
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400 +1%
12022
Ryzen 9 5980HX
11919
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400
19524
Ryzen 9 5980HX +20%
23467
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400 и AMD Ryzen 9 5980HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i5-12400 -
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Radeon RX Vega 8

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 16
Частота 2.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.8 ГГц
Общее
Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет LGA-1700 FP6
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35-54 Вт
Макс. TDP (Boost) 117 Вт -
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц 2100 МГц
Шейдерные блоки 192 512
TMUs 48 32
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 12400
0.35 терафлопс
Ryzen 9 5980HX
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400 Сайт AMD Ryzen 9 5980HX
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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