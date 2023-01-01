Intel Core i5 12400 против AMD Ryzen 9 6900HS
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 6900HS с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12400
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 2048 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HS
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400 +10%
1694
1547
Cinebench R23 (многоядерный)
12022
Ryzen 9 6900HS +16%
13960
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400 +7%
3541
3315
Passmark CPU (многоядерный)
19524
Ryzen 9 6900HS +22%
23791
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400 +6%
1620
1525
Geekbench 5 (многоядерный)
8673
Ryzen 9 6900HS +6%
9200
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Номер модели
|i5-12400
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|Radeon 680M
Процессор
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|Частота
|2.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.9 ГГц
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|FP7
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|35 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|117 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|300 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|2400 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|768
|TMUs
|48
|48
|ROPs
|24
|32
|Вычислительные блоки
|24
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12400
|Сайт AMD Ryzen 9 6900HS
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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