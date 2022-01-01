Intel Core i5 12400 против AMD Ryzen 9 7950X
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 9 7950X с 16-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12400
- На 62% ниже чем у Ryzen 9 7950X пиковое энергопотребление – 65 vs 170 Ватт
- На 3.7 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
- Имеет на 46 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 10 физических ядер больше
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Разблокированный множитель
- На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2219 и 1623 балла
- На 30% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1713
Ryzen 9 7950X +21%
2072
Cinebench R23 (многоядерный)
12089
Ryzen 9 7950X +216%
38227
Passmark CPU (одноядерный)
3540
Ryzen 9 7950X +23%
4339
Passmark CPU (многоядерный)
19634
Ryzen 9 7950X +224%
63531
Geekbench 5 (одноядерный)
1637
Ryzen 9 7950X +37%
2239
Geekbench 5 (многоядерный)
8726
Ryzen 9 7950X +172%
23702
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|29 августа 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Raphael
|Номер модели
|i5-12400
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM5
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|6
|16
|Количество потоков
|12
|32
|Частота
|2.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|5.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|45x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|170 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|AMD Radeon Graphics
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|48
|-
|ROPs
|24
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|73.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12400
|Сайт AMD Ryzen 9 7950X
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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