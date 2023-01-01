Intel Core i5 12400 против Apple M2 Max
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц или ноутбучный Apple M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
84
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
69
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
82
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12400
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
Причины выбрать Apple M2 Max
- На 332.8 ГБ/c (433%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Имеет на 6 физических ядер больше
- На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1997 и 1623 балла
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400 +2%
1697
1667
Cinebench R23 (многоядерный)
11981
M2 Max +26%
15056
Passmark CPU (одноядерный)
3529
Passmark CPU (многоядерный)
19400
Geekbench 5 (одноядерный)
1617
M2 Max +23%
1993
Geekbench 5 (многоядерный)
8645
M2 Max +72%
14873
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|4 января 2022
|1 июня 2023
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i5-12400
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|Apple M2 Max GPU (38-core)
Процессор
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|8
|Частота
|2.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|-
|Ядер
|-
|4
|Потоков
|-
|4
|Частота
|-
|2.4 ГГц
|Количество ядер
|6
|12
|Количество потоков
|12
|12
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|25x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|67 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|30 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|117 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|Apple M2 Max GPU (38-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1344 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|4864
|TMUs
|48
|304
|ROPs
|24
|152
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|70 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|96 ГБ
|Количество каналов
|2
|8
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12400
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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