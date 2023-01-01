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Intel Core i5 12400 против Apple M2 Max

Intel Core i5 12400
VS
Apple M2 Max
Intel Core i5 12400
Apple M2 Max

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц или ноутбучный Apple M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 12400
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
Причины выбрать Apple M2 Max
  • На 332.8 ГБ/c (433%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1997 и 1623 балла
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400 +2%
1697
M2 Max
1667
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400
11981
M2 Max +26%
15056
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400
3529
M2 Max
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400
19400
M2 Max
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400
1617
M2 Max +23%
1993
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400
8645
M2 Max +72%
14873
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400 и Apple M2 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 1 июня 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake Apple M2
Номер модели i5-12400 -
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Apple M2 Max GPU (38-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 8
Частота 2.5 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота - 2.4 ГГц
Общее
Количество ядер 6 12
Количество потоков 12 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 25x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 67 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 117 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Apple M2 Max GPU (38-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1344 МГц
Шейдерные блоки 192 4864
TMUs 48 304
ROPs 24 152
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 70 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12400
0.35 терафлопс
M2 Max
13.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 96 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400 -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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