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Intel Core i5 12400 против i3 10100

Intel Core i5 12400
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i5 12400
Intel Core i3 10100

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц или i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 12400
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 56% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1730 и 1109 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400 +49%
1694
Core i3 10100
1134
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400 +114%
11963
Core i3 10100
5600
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400 +35%
3557
Core i3 10100
2629
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400 +122%
19526
Core i3 10100
8783
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400 +57%
1726
Core i3 10100
1098
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400 +116%
8751
Core i3 10100
4052
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400 и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake-S
Номер модели i5-12400 i3-10100
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 730 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 36x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 192 192
TMUs 48 24
ROPs 24 3
Вычислительные блоки 24 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12400
0.35 терафлопс
Core i3 10100 +9%
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400 Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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