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Intel Core i5 12400 против i3 10100F

Intel Core i5 12400
VS
Intel Core i3 10100F
Intel Core i5 12400
Intel Core i3 10100F

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц или i3 10100F с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100F and 12400
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 53% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1682 и 1100 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400 +50%
1718
Core i3 10100F
1146
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400 +113%
12036
Core i3 10100F
5657
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400 +37%
3578
Core i3 10100F
2609
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400 +124%
19952
Core i3 10100F
8911
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400 +52%
1693
Core i3 10100F
1111
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400 +101%
8432
Core i3 10100F
4188
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400 и i3 10100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 10 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake
Номер модели i5-12400 i3-10100F
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 36x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 12400
0.35 терафлопс
Core i3 10100F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400 Сайт Intel Core i3 10100F
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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3. Intel Core i7 11700K или Intel Core i5 12400
4. Intel Core i5 11600K или Intel Core i5 12400
5. Intel Core i5 12600K или Intel Core i5 12400
6. Intel Core i3 10100 или Intel Core i3 10100F
7. AMD Ryzen 3 3200G или Intel Core i3 10100F
8. Intel Core i5 10400F или Intel Core i3 10100F
9. Intel Core i5 9400F или Intel Core i3 10100F
10. AMD Ryzen 3 3100 или Intel Core i3 10100F

Комментарии

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