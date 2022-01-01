Intel Core i5 12400 против i3 8100T
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц или i3 8100T с 4-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12400
- Появился на 3 года и 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- На 39.3 ГБ/c (105%) выше максимальная пропускная способность памяти
- В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1682 и 839 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Более чем на 18° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать Intel Core i3 8100T
- На 46% ниже чем у Core i5 12400 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1718
Cinebench R23 (многоядерный)
12036
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400 +85%
3578
1934
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400 +277%
19952
5292
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400 +101%
1693
844
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400 +201%
8432
2802
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|3 апреля 2018
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-12400
|i3-8100T
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|4
|Частота
|2.5 ГГц
|3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|31x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|82°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|192
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|24
|3
|Вычислительные блоки
|24
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12400
|Сайт Intel Core i3 8100T
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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