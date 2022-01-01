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Intel Core i5 12400 против i3 8300

Intel Core i5 12400
VS
Intel Core i3 8300
Intel Core i5 12400
Intel Core i3 8300

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц или i3 8300 с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8300 and 12400
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Появился на 3 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 39.3 ГБ/c (105%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 90% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1682 и 884 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Core i3 8300
  • На 5% ниже чем у Core i5 12400 пиковое энергопотребление – 62 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400 +57%
3578
Core i3 8300
2273
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400 +225%
19952
Core i3 8300
6137
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400 +90%
1693
Core i3 8300
889
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400 +221%
8432
Core i3 8300
2623
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400 и i3 8300

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 3 апреля 2018
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Coffee Lake
Номер модели i5-12400 i3-8300
Сокет LGA-1700 LGA-1151
Интегрированная графика UHD Graphics 730 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 4
Частота 2.5 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 25x -
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 62 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1150 МГц
Шейдерные блоки 192 192
TMUs 48 24
ROPs 24 3
Вычислительные блоки 24 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12400
0.35 терафлопс
Core i3 8300
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400 Сайт Intel Core i3 8300
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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