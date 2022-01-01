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Intel Core i5 12400 против i5 1035G1

Intel Core i5 12400
VS
Intel Core i5 1035G1
Intel Core i5 12400
Intel Core i5 1035G1

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц или ноутбучный i5 1035G1 с 4-ядрами на 1.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1035G1 and 12400
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 57% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1682 и 1073 балла
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 22% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
  • На 77% ниже чем у Core i5 12400 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400 +58%
1718
Core i5 1035G1
1086
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400 +182%
12036
Core i5 1035G1
4265
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400 +54%
3578
Core i5 1035G1
2320
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400 +156%
19952
Core i5 1035G1
7785
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400 +57%
1693
Core i5 1035G1
1080
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400 +182%
8432
Core i5 1035G1
2989
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400 и i5 1035G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 1 августа 2019
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Ice Lake
Номер модели i5-12400 i5-1035G1
Сокет LGA-1700 BGA-1526
Интегрированная графика UHD Graphics 730 UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.5 ГГц 1.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 10x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Intel UHD Graphics G1
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1050 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 48 32
ROPs 24 4
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 5120x3200 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12400
0.35 терафлопс
Core i5 1035G1
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400 Сайт Intel Core i5 1035G1
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 -
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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