Intel Core i5 12400 против i5 10400T
Что лучше: Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 10400T на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12400
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 79% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1682 и 940 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 22% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10400T
- На 46% ниже чем у Core i5 12400 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400 +72%
1718
997
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400 +76%
12036
6839
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400 +64%
3578
2182
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400 +99%
19952
10044
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400 +79%
1693
946
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400 +80%
8432
4674
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|1 мая 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-12400
|i5-10400T
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|20x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|25-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1000 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|192
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|24
|3
|Вычислительные блоки
|24
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12400
|Сайт Intel Core i5 10400T
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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