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Intel Core i5 12400 против i5 10500T

Intel Core i5 12400
VS
Intel Core i5 10500T
Intel Core i5 12400
Intel Core i5 10500T

Что лучше: Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 10500T на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10500T and 12400
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 58% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1623 и 1026 баллов
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
  • На 46% ниже чем у Core i5 12400 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400 +60%
1706
Core i5 10500T
1067
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400 +63%
11996
Core i5 10500T
7367
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400 +51%
3510
Core i5 10500T
2319
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400 +89%
19527
Core i5 10500T
10319
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400 +59%
1612
Core i5 10500T
1016
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400 +83%
8700
Core i5 10500T
4744
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400 и i5 10500T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake
Номер модели i5-12400 i5-10500T
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 730 ® UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.5 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 23x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 25-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Intel® UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1150 МГц
Шейдерные блоки 192 192
TMUs 48 24
ROPs 24 3
Вычислительные блоки 24 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12400
0.35 терафлопс
Core i5 10500T
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400 Сайт Intel Core i5 10500T
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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5. Intel Core i5 12400 или i7 11700K
6. Intel Core i5 12400 или i9 11900K
7. Intel Core i5 12400 или AMD Ryzen 5 5600G
8. Intel Core i5 12400 или i5 12600K
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10. Intel Core i5 12400 или i5 10400

Комментарии

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