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Intel Core i5 12400 против i5 10600K

Intel Core i5 12400
VS
Intel Core i5 10600K
Intel Core i5 12400
Intel Core i5 10600K

Что лучше: Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 10600K на 4.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10600K and 12400
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 48% ниже чем у Core i5 10600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1730 и 1313 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 10600K
  • Разблокированный множитель
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400 +22%
1694
Core i5 10600K
1386
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400 +15%
11963
Core i5 10600K
10414
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400 +21%
3557
Core i5 10600K
2937
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400 +35%
19526
Core i5 10600K
14459
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400 +33%
1726
Core i5 10600K
1300
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400 +25%
8751
Core i5 10600K
7017
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400 и i5 10600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake
Номер модели i5-12400 i5-10600K
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 730 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.5 ГГц 4.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 41x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 192 192
TMUs 48 24
ROPs 24 3
Вычислительные блоки 24 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12400
0.35 терафлопс
Core i5 10600K +9%
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400 Сайт Intel Core i5 10600K
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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