Intel Core i5 12400 против i5 10600K
Что лучше: Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 10600K на 4.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12400
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- На 48% ниже чем у Core i5 10600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1730 и 1313 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 10600K
- Разблокированный множитель
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400 +22%
1694
1386
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400 +15%
11963
10414
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400 +21%
3557
2937
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400 +35%
19526
14459
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400 +33%
1726
1300
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400 +25%
8751
7017
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|1 мая 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-12400
|i5-10600K
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|4.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|41x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1200 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|192
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|24
|3
|Вычислительные блоки
|24
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12400
|Сайт Intel Core i5 10600K
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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