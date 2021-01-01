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Intel Core i5 12400 против i5 11400

Intel Core i5 12400
VS
Intel Core i5 11400
Intel Core i5 12400
Intel Core i5 11400

Что лучше: Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 11400 на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400 and 12400
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400 +25%
1696
Core i5 11400
1356
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400 +27%
12247
Core i5 11400
9678
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400 и i5 11400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 17 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rocket Lake
Номер модели i5-12400 i5-11400
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 730 UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.5 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 26x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 192 192
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 24 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12400
0.35 терафлопс
Core i5 11400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400 Сайт Intel Core i5 11400
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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