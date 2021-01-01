Intel Core i5 12400 против i5 11400
Что лучше: Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 11400 на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12400
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400 +25%
1696
1356
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400 +27%
12247
9678
Passmark CPU (одноядерный)
3054
Passmark CPU (многоядерный)
17297
Geekbench 5 (одноядерный)
1515
Geekbench 5 (многоядерный)
7369
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|17 марта 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Rocket Lake
|Номер модели
|i5-12400
|i5-11400
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 730
|UHD Graphics 730
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|26x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 730
|Intel UHD Graphics 730
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|900 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|192
|TMUs
|48
|48
|ROPs
|24
|24
|Вычислительные блоки
|24
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12400
|Сайт Intel Core i5 11400
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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