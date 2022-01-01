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Intel Core i5 12400 против i5 11400F

Intel Core i5 12400
VS
Intel Core i5 11400F
Intel Core i5 12400
Intel Core i5 11400F

Что лучше: Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 11400F на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400F and 12400
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1730 и 1530 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400 +27%
1694
Core i5 11400F
1329
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400 +18%
11963
Core i5 11400F
10157
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400 +18%
3557
Core i5 11400F
3021
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400 +13%
19526
Core i5 11400F
17302
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400 +14%
1726
Core i5 11400F
1516
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400 +19%
8751
Core i5 11400F
7383
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400 и i5 11400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 16 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rocket Lake
Номер модели i5-12400 i5-11400F
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.5 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 26x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 12400
0.35 терафлопс
Core i5 11400F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400 Сайт Intel Core i5 11400F
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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