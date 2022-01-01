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Intel Core i5 12400F против AMD Ryzen 3 3200G

Intel Core i5 12400F
VS
AMD Ryzen 3 3200G
Intel Core i5 12400F
AMD Ryzen 3 3200G

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 3 3200G с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200G and 12400F
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 86% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1684 и 905 баллов
  • На 33.09 ГБ/c (76%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
  • Разблокированный множитель
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F +262%
12048
Ryzen 3 3200G
3325
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400F +60%
3574
Ryzen 3 3200G
2228
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400F +173%
19702
Ryzen 3 3200G
7218
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400F +179%
8311
Ryzen 3 3200G
2975
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400F и AMD Ryzen 3 3200G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 30 сентября 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Picasso
Номер модели i5-12400F -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 4
Частота 2.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon Vega 8
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1250 МГц
Шейдерные блоки - 512
TMUs - 32
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 8
TGP - 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12400F
н/д
Ryzen 3 3200G
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400F Сайт AMD Ryzen 3 3200G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 8

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Комментарии

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