Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 3 3200G с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.