Intel Core i5 12400F против AMD Ryzen 3 3300X
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 3 3300X с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1686 и 1312 баллов
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300X
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400F +31%
1704
1299
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F +77%
11965
6777
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400F +31%
3522
2686
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400F +54%
19482
12685
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400F +28%
1670
1306
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400F +58%
8620
5447
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|21 апреля 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Zen 2
|Номер модели
|i5-12400F
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.5 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12400F
|Сайт AMD Ryzen 3 3300X
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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