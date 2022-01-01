Главная > Сравнения CPU > Core i5 12400F vs Ryzen 3 3300X

Intel Core i5 12400F против AMD Ryzen 3 3300X

Intel Core i5 12400F
VS
AMD Ryzen 3 3300X
Intel Core i5 12400F
AMD Ryzen 3 3300X

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 3 3300X с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3300X and 12400F
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1686 и 1312 баллов
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300X
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400F +31%
1704
Ryzen 3 3300X
1299
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F +77%
11965
Ryzen 3 3300X
6777
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400F +31%
3522
Ryzen 3 3300X
2686
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400F +54%
19482
Ryzen 3 3300X
12685
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400F +28%
1670
Ryzen 3 3300X
1306
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400F +58%
8620
Ryzen 3 3300X
5447
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400F и AMD Ryzen 3 3300X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 21 апреля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 2
Номер модели i5-12400F -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.5 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400F Сайт AMD Ryzen 3 3300X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i5 12400F
2. Intel Core i5 11600K или i5 12400F
3. Intel Core i5 12600K или i5 12400F
4. Intel Core i5 10400F или i5 12400F
5. AMD Ryzen 5 3600 или Ryzen 3 3300X
6. AMD Ryzen 5 2600 или Ryzen 3 3300X
7. AMD Ryzen 3 3100 или Ryzen 3 3300X
8. AMD Ryzen 5 3400G или Ryzen 3 3300X
9. Intel Core i5 10400F или AMD Ryzen 3 3300X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 3300X или Intel Core i5 12400F?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры