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Intel Core i5 12400F против AMD Ryzen 3 5300G

Intel Core i5 12400F
VS
AMD Ryzen 3 5300G
Intel Core i5 12400F
AMD Ryzen 3 5300G

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 3 5300G с 4-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300G and 12400F
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1686 и 1357 баллов
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300G
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 6

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400F +34%
1699
Ryzen 3 5300G
1269
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F +43%
12039
Ryzen 3 5300G
8435
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400F +15%
3525
Ryzen 3 5300G
3059
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400F +48%
19373
Ryzen 3 5300G
13060
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400F +24%
1680
Ryzen 3 5300G
1354
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400F +75%
8670
Ryzen 3 5300G
4963
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400F и AMD Ryzen 3 5300G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Cezanne
Номер модели i5-12400F -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.5 ГГц 4.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 40x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 6
Boost частота GPU - 1700 МГц
Шейдерные блоки - 384
TMUs - 24
ROPs - 8
TGP - 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400F Сайт AMD Ryzen 3 5300G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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