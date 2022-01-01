Intel Core i5 12400F против AMD Ryzen 7 3800X
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 7 3800X с 8-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- На 38% ниже чем у Ryzen 7 3800X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
- На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1686 и 1323 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3800X
- Разблокированный множитель
- Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400F +27%
1699
1343
Cinebench R23 (многоядерный)
12039
Ryzen 7 3800X +15%
13790
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400F +29%
3525
2729
Passmark CPU (многоядерный)
19373
Ryzen 7 3800X +20%
23170
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400F +27%
1680
1320
Geekbench 5 (многоядерный)
8670
Ryzen 7 3800X +5%
9143
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|7 июля 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Zen 2
|Номер модели
|i5-12400F
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|2.5 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|39x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|3.8 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12400F
|Сайт AMD Ryzen 7 3800X
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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