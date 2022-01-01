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Intel Core i5 12400F против AMD Ryzen 7 3800XT

Intel Core i5 12400F
VS
AMD Ryzen 7 3800XT
Intel Core i5 12400F
AMD Ryzen 7 3800XT

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 7 3800XT с 8-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3800XT and 12400F
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 3800XT пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1686 и 1352 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3800XT
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F
12039
Ryzen 7 3800XT +7%
12901
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400F
19373
Ryzen 7 3800XT +22%
23727
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400F и AMD Ryzen 7 3800XT

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 7 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 2
Номер модели i5-12400F -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.5 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 39x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400F Сайт AMD Ryzen 7 3800XT
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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4. Core i7 12700K или Core i5 12400F
5. Core i5 12400 или Core i5 12400F
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7. Ryzen 7 3700X или Ryzen 7 3800XT
8. Ryzen 9 3900X или Ryzen 7 3800XT
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10. Ryzen 5 3600X или Ryzen 7 3800XT

Комментарии

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