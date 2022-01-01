Intel Core i5 12400F против AMD Ryzen 7 6800H
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1684 и 1513 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
- На 31% ниже чем у Core i5 12400F пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon 680M
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400F +15%
1720
1501
Cinebench R23 (многоядерный)
12048
Ryzen 7 6800H +9%
13148
Passmark CPU (одноядерный)
3574
Passmark CPU (многоядерный)
19702
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400F +11%
1686
1522
Geekbench 5 (многоядерный)
8311
Ryzen 7 6800H +12%
9347
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Rembrandt
|Номер модели
|i5-12400F
|-
|Сокет
|LGA-1700
|FP7
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon 680M
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|2.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|-
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|-
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|768
|TMUs
|-
|48
|ROPs
|-
|32
|Вычислительные блоки
|-
|12
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12400F
|Сайт AMD Ryzen 7 6800H
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1