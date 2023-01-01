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Intel Core i5 12400F против AMD Ryzen 7 7800X3D

Intel Core i5 12400F
VS
AMD Ryzen 7 7800X3D
Intel Core i5 12400F
AMD Ryzen 7 7800X3D

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 7 7800X3D с 8-ядрами на 4.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7800X3D and 12400F
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • Более чем на 11° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X3D
  • Имеет на 79872 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1945 и 1638 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Graphics (Ryzen 7000)
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F
11958
Ryzen 7 7800X3D +51%
18094
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400F и AMD Ryzen 7 7800X3D

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 4 (Raphael)
Номер модели i5-12400F -
Интегрированная графика Нет Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 16
Частота 2.5 ГГц 4.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 5 ГГц
Общее
Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 42x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 96МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Пакет

Количество транзисторов - 13.1 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 AM5
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 120 Вт
Макс. TDP (Boost) 117 Вт 162 Вт
Критическая температура 100°C 89°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU - 1500 МГц
Boost частота GPU - 2200 МГц
Шейдерные блоки - 128
TMUs - 8
ROPs - 4
Вычислительные блоки - 2
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12400F
н/д
Ryzen 7 7800X3D
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400F Сайт AMD Ryzen 7 7800X3D
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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