Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 6900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.