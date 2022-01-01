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Intel Core i5 12400F против Apple M1

Intel Core i5 12400F
VS
Apple M1
Intel Core i5 12400F
Apple M1

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц или ноутбучный Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 12400F
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 8.55 ГБ/c (13%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Apple M1
  • На 78% ниже чем у Core i5 12400F пиковое энергопотребление – 14 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 GPU

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400F +13%
1720
Apple M1
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F +54%
12048
Apple M1
7804
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400F
3574
Apple M1 +6%
3788
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400F +33%
19702
Apple M1
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400F
1686
Apple M1 +4%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400F
8311
Apple M1 +20%
9984
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400F и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 20 ноября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-S Icestorm and Firestorm
Номер модели i5-12400F -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика Нет Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 8
Частота 2.5 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 25x -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M1 GPU
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1278 МГц
Шейдерные блоки - 1024
TMUs - 64
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 128
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12400F
н/д
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400F -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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