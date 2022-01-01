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Intel Core i5 12400F против Apple M1 Pro

Intel Core i5 12400F
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i5 12400F
Apple M1 Pro

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц или ноутбучный Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 12400F
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • На 128 ГБ/c (167%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 54% ниже чем у Core i5 12400F пиковое энергопотребление – 30 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Pro GPU (16-core)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400F +12%
1720
M1 Pro
1541
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F
12048
M1 Pro +1%
12228
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400F
3574
M1 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400F
19702
M1 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400F
1686
M1 Pro +5%
1763
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400F
8311
M1 Pro +50%
12505
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400F и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-S -
Номер модели i5-12400F -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика Нет Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 6 10
Количество потоков 12 10
Частота 2.5 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 25x -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
Шейдерные блоки - 2048
TMUs - 128
ROPs - 64
TGP - 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12400F
н/д
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400F -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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3. Core i5 11600K или Core i5 12400F
4. Ryzen 5 5600G или Core i5 12400F
5. Core i5 12600K или Core i5 12400F
6. Core i7 1165G7 или M1 Pro
7. Core i7 11800H или M1 Pro
8. Core i9 12900H или M1 Pro
9. Ryzen 9 5900HS или M1 Pro
10. Core i9 11900H или M1 Pro

Комментарии

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