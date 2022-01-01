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Intel Core i5 12400F против Apple M1 Ultra

Intel Core i5 12400F
VS
Apple M1 Ultra
Intel Core i5 12400F
Apple M1 Ultra

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц или Apple M1 Ultra с 20-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Ultra and 12400F
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Ultra
  • На 742.4 ГБ/c (967%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 14 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Ultra GPU (64-core)
  • На 8% ниже чем у Core i5 12400F пиковое энергопотребление – 60 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400F +10%
1720
M1 Ultra
1570
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F
12048
M1 Ultra +80%
21700
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400F
19702
M1 Ultra
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400F
1686
M1 Ultra +6%
1789
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400F
8311
M1 Ultra +188%
23904
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400F и Apple M1 Ultra

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 8 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-S -
Номер модели i5-12400F -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика Нет Apple M1 Ultra GPU (64-core)

Производительность

Количество ядер 6 20
Количество потоков 12 20
Частота 2.5 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 25x -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 114 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 60 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
Шейдерные блоки - 8192
TMUs - 512
ROPs - 256
TGP - 120 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12400F
н/д
M1 Ultra
20.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 16
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 819.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400F -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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