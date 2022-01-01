Главная > Сравнения CPU > Core i5 12400F vs Core i3 10100

Intel Core i5 12400F против i3 10100

Intel Core i5 12400F
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i5 12400F
Intel Core i3 10100

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц или i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 12400F
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 53% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1684 и 1104 балла
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400F +50%
1720
Core i3 10100
1146
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F +113%
12048
Core i3 10100
5657
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400F +35%
3574
Core i3 10100
2651
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400F +122%
19702
Core i3 10100
8884
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400F +52%
1686
Core i3 10100
1110
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400F +99%
8311
Core i3 10100
4168
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400F и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake-S
Номер модели i5-12400F i3-10100
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 36x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 630
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 24
ROPs - 3
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12400F
н/д
Core i3 10100
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400F Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5600X vs Intel Core i5 12400F
2. Intel Core i5 10600K vs i5 12400F
3. Intel Core i5 11600K vs i5 12400F
4. AMD Ryzen 5 5600G vs Intel Core i5 12400F
5. Intel Core i5 12600K vs i5 12400F
6. AMD Ryzen 5 3400G vs Intel Core i3 10100
7. AMD Ryzen 3 3300X vs Intel Core i3 10100
8. AMD Ryzen 5 Pro 4650G vs Intel Core i3 10100
9. Intel Core i3 12100F vs i3 10100
10. Intel Core i3 8100 vs i3 10100

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 10100 или i5 12400F?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры