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Intel Core i5 12400F против i3 10105F

Intel Core i5 12400F
VS
Intel Core i3 10105F
Intel Core i5 12400F
Intel Core i3 10105F

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц или i3 10105F с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10105F and 12400F
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1686 и 1146 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F +110%
11965
Core i3 10105F
5706
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400F +114%
19482
Core i3 10105F
9088
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400F и i3 10105F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 15 февраля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake
Номер модели i5-12400F i3-10105F
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.5 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 37x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400F Сайт Intel Core i3 10105F
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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