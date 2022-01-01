Intel Core i5 12400F против i3 12100
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц или i3 12100 с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 12100
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
- На 8% ниже чем у Core i5 12400F пиковое энергопотребление – 60 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400F +2%
1704
1665
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F +49%
11965
8039
Passmark CPU (одноядерный)
3522
3537
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400F +42%
19482
13734
Geekbench 5 (одноядерный)
1670
Core i3 12100 +1%
1683
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400F +33%
8620
6501
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i5-12400F
|i3-12100
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Нет
|UHD Graphics 730
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|60 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics 730
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|192
|TMUs
|-
|48
|ROPs
|-
|24
|Вычислительные блоки
|-
|24
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12400F
|Сайт Intel Core i3 12100
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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