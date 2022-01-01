Главная > Сравнения CPU > Core i5 12400F vs Core i3 9100F

Intel Core i5 12400F против i3 9100F

Intel Core i5 12400F
VS
Intel Core i3 9100F
Intel Core i5 12400F
Intel Core i3 9100F

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц или i3 9100F с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9100F and 12400F
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 39.3 ГБ/c (105%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 56% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1684 и 1078 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400F +62%
1720
Core i3 9100F
1065
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F +189%
12048
Core i3 9100F
4171
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400F +41%
3574
Core i3 9100F
2538
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400F +190%
19702
Core i3 9100F
6791
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400F +55%
1686
Core i3 9100F
1086
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400F +132%
8311
Core i3 9100F
3575
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400F и i3 9100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 23 апреля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Coffee Lake
Номер модели i5-12400F i3-9100F
Сокет LGA-1700 LGA-1151
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 4
Частота 2.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 36x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400F Сайт Intel Core i3 9100F
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Ryzen 5 5600X и Core i5 12400F
2. Core i5 10600K и Core i5 12400F
3. Core i5 11600K и Core i5 12400F
4. Ryzen 5 5600G и Core i5 12400F
5. Core i5 12600K и Core i5 12400F
6. Core i3 9100 и Core i3 9100F

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 9100F или i5 12400F?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры