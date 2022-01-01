Intel Core i5 12400F против i3 9100F
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц или i3 9100F с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
- Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- На 39.3 ГБ/c (105%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 56% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1684 и 1078 баллов
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400F +62%
1720
1065
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F +189%
12048
4171
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400F +41%
3574
2538
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400F +190%
19702
6791
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400F +55%
1686
1086
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400F +132%
8311
3575
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|23 апреля 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-12400F
|i3-9100F
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|4
|Частота
|2.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|36x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12400F
|Сайт Intel Core i3 9100F
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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