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Intel Core i5 12400F против i5 10400

Intel Core i5 12400F
VS
Intel Core i5 10400
Intel Core i5 12400F
Intel Core i5 10400

Что лучше: Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 10400 на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10400 and 12400F
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1686 и 1118 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10400
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400F +51%
1694
Core i5 10400
1123
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400F +59%
11987
Core i5 10400
7556
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12400F +37%
3529
Core i5 10400
2574
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12400F +59%
19480
Core i5 10400
12280
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400F +50%
1674
Core i5 10400
1114
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400F +46%
8699
Core i5 10400
5941
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400F и i5 10400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake
Номер модели i5-12400F i5-10400
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.5 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 29x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 630
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 24
ROPs - 3
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12400F
н/д
Core i5 10400
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400F Сайт Intel Core i5 10400
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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